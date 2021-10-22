Тимошенко назвала поставки «европейского» газа на Украину «большим обманом»

Украина всегда пользовалась российским газом, а ситуация с закупкой «европейского» газа является «большим обманом». Газа из Европы никогда не было, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщает телеканал «Наш».

Украина с ноября 2015 года не закупает газ у России, считается, что вместо этого она закачивает в хранилища топливо, приобретённое по реверсу в Европе.

Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну: это был большой обман, — подчеркнула Тимошенко.

Она добавила, что, уверяя в европейском происхождении газа, пропаганда даже «использовала» европейского посредника.

Президент изменился, а вся политика, которая делалась извне в отношении Украины и внутри, осталась такой, какой она была, — отметила политик.

Тимошенко считает, что в настоящее время на Украине газа нет, его предстоит покупать по высокой цене.

Кто отвечает за то, что теперь из бюджета надо взять деньги, которые лучше было бы потратить на здравоохранение и на пенсии, и отдать «Нафтогазу», за то, что кто-то протупил летом? Это тупость, — заявила Тимошенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания НАК «Нафтогаз Украины» для преодоления дефицита и закупки газа зимой получит от оператора газотранспортной системы (ГТС) страны разовую компенсацию. Она составит 48 миллиардов гривен ($1,8 млрд). «Нафтогаз» должен провести отопительный сезон в условиях нехватки четырёх миллиардов кубометров газа.