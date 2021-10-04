На Украине раскрыли план покупки газа на зиму

Компания НАК «Нафтогаз Украины» для преодоления дефицита и закупки газа зимой получит от оператора газотранспортной системы (ГТС) страны разовую компенсацию. Она составит 48 миллиардов гривен ($1,8 млрд), сообщает «Экономическая правда».

Издание отмечает , что «Нафтогаз» должен провести отопительный сезон в условиях нехватки четырёх миллиардов кубометров газа: вместо 19 миллиардов, необходимых для этого, на Украине есть лишь 15. Закупка такого объёма при нынешних спотовых ценах на газ обойдётся Украине более чем в 120 миллиардов гривен (около $4,5 млрд).

Но даже если котировки сократятся кратно, на недостающие четыре миллиарда кубометров «Нафтогазу» нужны будут десятки миллиардов гривен, — пояснили в издании.

Помочь решить проблему должно постановление правительства Украины, согласно которому компания-оператор газотранспортной системы страны выплатит «Нафтогазу» компенсацию за потерю контроля над ГТС из-за проведённого в 2020 году разделения.

Источник «Экономической правды» уточнил, что общий размер компенсации составляет 51 миллиард гривен, и основную её часть в размере 48 миллиардов выплатит «Оператор ГТС Украины». Прежде предполагалось, что данную сумму компания-оператор ГТС будет выплачивать равными частями в течение пяти лет, но теперь концепция предусматривает выплату всей суммы до конца 2021 года.

Из этой суммы на счетах «Оператора» есть только 30 миллиардов гривен. Недостающие 18 миллиардов «Оператор», скорее всего, одолжит, подчеркнул собеседник издания.

Зачем заставлять «Оператора» отдавать все свои деньги сразу, да ещё и загонять в кредит? Потому что «Нафтогазу» не на что закупать необходимые для отопительного сезона объёмы газа, о чём компания не стесняется говорить публично, — объяснили в издании.

Ранее стало известно, что реальный уровень реформ в энергетической сфере Украины продемонстрирует газовый кризис. Так считает экономист Алексей Кущ. Он отметил, что реальные объёмы внутренней добычи газа в стране и уровень дефицита голубого топлива нельзя определить до тех пор, пока не прекратится схема с виртуальным реверсом.