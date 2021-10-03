Газовая инквизиция и очищение морозом: экономист предсказал будущее Украины

Реальный уровень реформ в энергетической сфере Украины продемонстрирует газовый кризис. Об этом в своём материале для издания «Главред» написал экономист Алексей Кущ.

Экономист отметил, что реальные объёмы внутренней добычи газа в стране и уровень дефицита голубого топлива нельзя определить до тех пор, пока не прекратится схема с виртуальным реверсом.

Очищение кризисом. Точнее морозом. В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас «газовая инквизиция» будет очищать экономику и население морозом и тарифами, — написал Кущ.

Реальную ценность реформ в украинском «Нафтогазе», по мнению экономиста, может будет увидеть лишь в условиях снижения транзита российского газа и роста котировок на энергетические ресурсы на европейских хабах. Пока же реформы «Нафтогаза» хорошо работали лишь при условии получения $3 млрд за транзит и существующей возможности закачки летом дешёвого газа в хранилища с последующей его перепродажей зимой.

Цена «реформ» Нафтогаза — это уродский анбандлинг по созданию «независимого оператора» ГТС, мощности которого не интересны никому: ни вредному «Газпрому», ни няшным европейским операторам, — подчеркнул экономист.

Эксперт полагает, что резкая реакция украинских властей на контракт Венгии с «Газпромом» можно объяснить тем, что в последнее время виртуальный реверс значительно переместился из Словакии в Венгрию. Закрытие этого направления ознчает, что Киев больше не сможет зарабатывать на прокладках в Люксембурге и Швейцарии.

Так что грядущая «газовая инквизиция» будет во благо, — резюмировал Кущ.

Новые контракты Венгрии с компанией «Газпром» вступили в действие с 1 октября. Договорённости предусматривают поставки 3,5 млрд кубометров газа в год через Сербию посредством «Турецкого потока» и 1 млрд кубометров в год через Австрию. Поставки через территорию Украины были остановлены. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.

В воскресенье, 3 октября, стало известно, что транзит российского газа через Украину в Венгрию был возобновлён.