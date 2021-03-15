На Украине выявили новый штамм коронавируса

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Во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) украинские учёные передали информацию о новом штамме коронавируса. Он имеет признаки «британского штамма».

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что новый штамм обнаружен в Ивано-Франковской области. Он имеет признаки британского штамма, но со своими особенностями.

То, что выявили на Буковине (регион Украины, включающий Ивано-Франковскую область. — NEWS.ru), — это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтверждён и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского, — цитирует его украинское издание «Вести».

Рубан добавил, что в новом штамме обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных — его агрессивность, быстрая распространяемость и «молодость».

Ранее инфекционист Евгений Тимаков отметил, что новые штаммы коронавируса чаще всего появляются в организме людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Кроме того, они более заразны для детей, нежели «классический» вариант COVID-19.

Ранее, как писал NEWS.ru, Попова заявила, что широкого распространения новых мутаций коронавируса на территории России не зафиксировано. Все выявляемые случаи, по её словам, являются единичными. При этом, отметила глава Роспотребнадзора, российские специалисты знают об опасностях, связанных с мутациями, наблюдают за исследованиями зарубежных коллег и внимательно отслеживают их результаты.