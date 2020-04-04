На Украине выросло число жертв коронавирусной инфекции

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Специальный представитель генсекретаря ООН по Мали Махамат Салех Аннадиф сообщил о заражении коронавирусом сотрудника миссии по стабилизации ситуации в стране. На данный момент он помещён на карантин.

Сегодня, в субботу, 4 апреля, тест сотрудника МИНУСМА на COVID-19 дал положительный результат. Мы наряду с малийскими властями продолжаем усиливать меры по реагированию на COVID-19. Скорейшего выздоровления нашему коллеге, —...