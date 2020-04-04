Мир

На Украине выросло число жертв коронавирусной инфекции

23:31, 04 апреля 2020
Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Число жертв COVID-19 на Украине выросло до 32. Об этом сообщил Минздрав Украины.

Отмечается, что на Украине 1225 лабораторно подтверждённых ПЦР-исследованием случаев COVID-19 и 25 пациентов выздоровели.

Всего на Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19. Всего 25 человек уже выписаны — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме,цитирует сообщение Минздрава Украины РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Европейский союз принял решение поддержать Украину в борьбе с коронавирусной инфекцией и выделить стране €80 миллионов. Эти средства являются первым пакетом помощи стране. Данные меры направлены на поддержку здравоохранения, системы социальной помощи и на защиту бизнеса и рабочих мест.

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