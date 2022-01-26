На Украине создадут «народное сопротивление»

Минобороны Украины начало планировать организацию «народного сопротивления» на случай «нападения» России. Созданные в регионах бригады должны будут прикрыть фланги армии Украины, сообщает Foreign Policy.

Министерство обороны Украины начало интенсивно планировать организацию народного сопротивления новому российскому вторжению, — отмечает издание.

Обучать народные бригады предстоит силам специального назначения. В украинском Минобороны подсчитали, что боеприпасов и вооружения хватит для обеспечения 150 новых батальонов и подразделений.

Министр обороны Украины Алексей Резников указал, что пока с планом не ознакомили сотрудников военкоматов, подчёркивает издание.

Ранее стало известно, что численности войск России у границы с Украиной на данный момент недостаточно для полномасштабного наступления. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, добавив, что в Кремле были бы счастливы, если бы удалось дестабилизировать ситуацию на Украине даже без применения военной силы.