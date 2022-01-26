На Украине создадут «народное сопротивление»

Foreign Policy: в минобороны Украины задумали создать «народное сопротивление»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:44, 27 января 2022
Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com
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Минобороны Украины начало планировать организацию «народного сопротивления» на случай «нападения» России. Созданные в регионах бригады должны будут прикрыть фланги армии Украины, сообщает Foreign Policy.
Министерство обороны Украины начало интенсивно планировать организацию народного сопротивления новому российскому вторжению, — отмечает издание.
Обучать народные бригады предстоит силам специального назначения. В украинском Минобороны подсчитали, что боеприпасов и вооружения хватит для обеспечения 150 новых батальонов и подразделений.
Министр обороны Украины Алексей Резников указал, что пока с планом не ознакомили сотрудников военкоматов, подчёркивает издание.
Ранее стало известно, что численности войск России у границы с Украиной на данный момент недостаточно для полномасштабного наступления. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, добавив, что в Кремле были бы счастливы, если бы удалось дестабилизировать ситуацию на Украине даже без применения военной силы.