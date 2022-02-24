Офис Зеленского: российские военные захватили Чернобыльскую АЭС

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские военные взяли по контроль Чернобыльскую атомную электростанцию, передаёт издание «Украинская Правда». Подоляк отметил, что ему неизвестно, в каком состоянии находится хранилище ядерных отходов. Ранее Зеленский сообщал о боях за ЧАЭС.

После жестокого боя контроль Украины за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно, — сказал Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter заявил, российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Он отметил, что военные, которые обороняют ЧАЭС, «отдают жизни, чтобы не повторилась трагедия 1986 года». Также он заявил, что подобные действия — объявление войны всей Европе.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что в ходе военной операции России было выведено из строя 83 военных объекта Украины. Также он заявил об уничтожении инфраструктуры 11 аэродромов и нескольких ударных беспилотников. Все задачи, которые были поставлены перед российские военными на первый день операции, выполнены, добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.