Страны НАТО положительно оценили возможность поставок вооружения Киеву в случае «российского вторжения», заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Представители Альянса ради анализа ситуации в ноябре выезжали на Украину, отметил он в Facebook.

Наши союзники в ноябре провели анализ возможностей украинской армии, в том числе с выездом на места. Главный предмет интереса — реальная боеспособность войск в случае возможного вторжения России. Запад оценивает это в практических интересах — целесообразно ли осуществлять масштабные поставки вооружений на Украину в случае вторжения, — пояснил журналист.

По его мнению, Киев пытается показать Западу, что сможет применить необходимое вооружение. Также в гипотетическом конфликте оптимальным вариантом для Украины стало бы прямое участие авиации НАТО на стороне Киева, считает Бутусов.

Конечно, ключевым фактором, который бы многое решил, является создание бесполётной зоны силами авиации НАТО. Но заранее такой политической договорённости достичь не удастся. Тем не менее рассмотрение странами НАТО сценария поставок вооружений в случае вторжения — это серьёзный шаг вперёд, — уверен он.

Ранее стало известно, что США снабжают Украину оружием с целью обострения российско-украинских отношений. Благодаря этой «уловке» Вашингтон якобы сдерживает своего стратегического соперника. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной на новостном портале армии Китая China Military.