В Китае предупредили Москву об «уловках США»

США снабжают Украину оружием с целью обострения российско-украинских отношений. Благодаря этой «уловке» Вашингтон якобы сдерживает своего стратегического соперника. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной на новостном портале армии Китая China Military.

Хотя Вашингтон утверждает, что решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, за показной щедростью скрываются скрытые мотивы, — подчеркнул автор публикации.

Он добавил, что в то же время у Белого дома получается держать Восточную Европу в «крайне напряжённой военно-политической ситуации», тем самым «заковывая ЕС в цепи».

Кроме того, внутриукраинский вооружённый конфликт стал для американского военного бизнеса «новой золотой жилой», уверены китайские журналисты.

Военно-промышленным гигантам не терпится продать своё оружие и оборудование, и они смогут сделать состояние, если НАТО решит открыть Киеву свои объятия и вооружить украинские войска по западным стандартам, — отмечается в статье.

Ранее стало известно, что США хотят ослабить Россию, «вернув» в её состав Украину, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Эрудит объяснил, что именно с этим могут быть связаны агрессивные высказывания американских политиков.

Вассерман считает, что в Вашингтоне хотят, чтобы Москва на протяжении многих лет тратила свои ресурсы на наведение управленческого порядка на Украине.