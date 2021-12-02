Вассерман объяснил, как США хотят ослабить Россию с помощью Украины

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что США хотят ослабить Россию, «вернув» в её состав Украину. В беседе с NEWS.ru эрудит объяснил, что именно с этим могут быть связаны агрессивные высказывания американских политиков, в том числе замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая пригрозила Москве новыми санкциями. Политик считает, что в Вашингтоне хотят, чтобы Москва на протяжении многих лет тратила свои ресурсы на наведение управленческого порядка на Украине.

Американские крайне агрессивные высказывания могут быть связаны с тем, что американцы приняли решение «вернуть» Украину в состав России, с тем, чтобы она с одной стороны была вынуждена много лет тратить ресурсы на наведение управленческого порядка на Украине —при нормальном управлении экономические проблемы решаются очень быстро — с другой стороны, чтобы американцы могли представить все затруднения в Российской Федерации как следствие очередного раунда своих санкций и таким образом запугать другие страны, — сказал эрудит.

По его мнению, для налаживания отношений между Москвой и Киевом на Украине должен смениться не только президент, но и все политические силы.

Весь нынешний украинский политикум должен сгинуть. Я бы предпочёл, чтобы они отправились в США и попробовали на вкус ту кашу, которую заварили, — считает Вассерман.

Политик не исключил проведения государственного переворота на Украине, но подчеркнул, что для России это ничего не изменит. Вассерман отметил, что большинство граждан Украины русские, поэтому те, кто хочет числиться «политиком независимой Украины» вынужден действовать против громадного большинства своих граждан.

Это не личная политика Кравчука, Ющенко или Зеленского. Это неизбежная политика Украины до тех пор, пока государство пытается быть независимым. Какие бы там не были перевороты, это ровным счётом ничего не изменит, — считает депутат Госдумы.

Ранее Нуланд заявила о возможных санкциях против Москвы в случае «российской агрессии» против Украины. Она не уточнила, какие конкретно ограничительные меры имеет ввиду, но подчеркнула, что американцы и все члены НАТО находятся рядом с Украиной и поддерживают её стремление к «независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету».