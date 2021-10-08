На Украине рассказали о работе «разводящих» русских телефонных мошенников

Украинский журналист издания «Страна.ua» Владислав Бовтрук показал, как работают офисы телефонных мошенников, которые «разводят» на деньги жителей России. Как правило, звонки адресованы клиентам «Сбербанка». Журналист устроился работать в одну из таких контор в центре Киева.

По его словам, основные требования к соискателю — грамотная речь, свободное знание русского языка и минимальные навыки работы с компьютером. На собеседовании журналисту чётко объяснили, что нужно будет обзванивать россиян, представившись сотрудником «Сбербанка», и разными способами выманивать деньги. Для того чтобы совесть не особо мучила, убеждали, что «украсть у банка не страшно», потому что «банковские карты людей застрахованы».

У мошенников есть план «заработка» в день — 200 тысяч рублей. Также они получают процент от «сделки» в размере 7,5%. И между собой называют доверчивых абонентов «лохами»,— говорится в сообщении.

Для общения работники колл-центра используют методичку с готовыми фразами. Если ситуация выходит из-под контроля, то в беседу встревает «старший товарищ». Чаще всего жертв «разводят» на кредиты.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники в разговоре с предполагаемой жертвой обязательно используют словосочетания «лицевой счёт» и «финансовая ячейка». Эти фразы упоминались в методичках, которые были найдены силовиками в «криминальном колл-центре» в Киеве, а также часто встречались в разговорах, проанализированных экспертами DeviceLock.