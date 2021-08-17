На Украине раскрыта схема продажи младенцев за границу

Украинские силовики разоблачили новую схему продажи младенцев за границу. Злоумышленники работали в специализированной клинике в Киеве, рассказал начальник национальной полиции страны Игорь Клименко в Facebook.

За ребёнка $70 тысяч. К сожалению, это реальность. Реальность, которая была рядом с нами, — сообщил высокопоставленный полицейский.

Преступную схему организовал руководитель клиники. Она работала следующим образом: иностранный «заказчик» оплачивал необходимую сумму и вступал в фиктивный брак с жительницей Украины. После этого молодожёны заказывали услуги суррогатного материнства, а когда ребёнок рождался, то его вывозили в одну из восточноазиатских республик.

Клименко добавил, что всего за границу были вывезены не менее 13 детей, трое новорождённых были переданы социальным службам.

В октябре жительницу Москвы задержали за попытку продать своего ребёнка. Малыша она оценила в 300 тысяч рублей. Горе-мать вела переписку с несколькими потенциальными покупателями. В итоге на неё вышли активисты движения «Альтернатива», которые и сообщили в полицию.