На Украине раскрыли четыре способа противостоять России

Запад для успешного противостояния России должен продемонстрировать единство и не поддаваться на «газовый шантаж Кремля». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По его словам, западные страны должны сплотиться и помогать Киеву не только дипломатией, но и оружием.

США и ЕС должны быть вместе. Там не должно быть никаких противоречий внутри, — сказал он.

По мнению Яценюка, США и Европа должны обязательно ответить на применение Россией «энергетического оружия». Он подчеркнул, что Киев, выступая против Москвы, «защищает не только свою свободу, а и свободу Европы, свободу стран — членов НАТО».

И чем больше Европа будет неопределённой, чем больше Европа «на мягких лапах» будет пытаться вести политику по отношению к России, тем больше медвежьи российские лапы будут всё сильнее и сильнее. Здесь довольно простая формула, — заключил он.

Ранее Яценюк заявил, что Россия хочет превратить всю украинскую газотранспортную систему в металлолом. По его мнению, Киеву нужно подписывать не двух-, а трёхстороннее соглашение с Москвой о транзите газа из этого государства. Третьей стороной в этом вопросе должна стать Европа.