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На Украине пьяная учительница побила двух второклассниц в школе

08:39, 17 октября 2021
На Украине пьяная учительница побила двух второклассниц в школе Фото: Lapin Oleksandr/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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В Днепре учительница в состоянии алкогольного опьянения ударила двух второклассниц. По словам одной из родительниц учениц, женщина пила водку. Об этом она написала в Facebook.

Вчера, со слов детей 2 «В» класса, и моей дочери в частности, учитель пила водку в течение рабочего дня, а к пятому уроку уже не могла разговаривать. Плюс к этому она ударила двух девочек по голове, якобы за то, что они писали не «там, где нужно»,написала женщина.

Она отметила, что педагога уже уволили. Тем не менее, руководство образовательного учреждения знало, что у их сотрудницы были проблемы с алкоголем и до этого. По словам матери ученицы, до этого учительницу уже уволили из другой школы именно за злоупотребление спиртным.

Как утверждает мать девочки, администрация учебного заведения скрывала пагубную привычку учителя из-за нехватки педагогических кадров в городе.

Ранее в гимназии № 14 в Казани учеников заставили учиться стоя. Об издевательствах сообщили родители школьников. Известно, что дети занимаются за специальными партами-конторками.

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