На Украине пьяная учительница побила двух второклассниц в школе

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На Гаити неизвестные злоумышленники похитили 17 христианских миссионеров из США прямо из автобуса. Место их нахождения и подробности произошедшего пока неизвестны, сообщает The New York Times.

Инцидент произошёл в столице Гаити — городе Порт-о-Пренсе. По данным местных властей, миссионеры направлялись в аэропорт после посещения приюта. Издание отмечает, что похищение людей — как богатых, так и бедных...