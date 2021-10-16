На Украине пьяная учительница побила двух второклассниц в школе
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
08:39, 17 октября 2021
Фото: Lapin Oleksandr/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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В Днепре учительница в состоянии алкогольного опьянения ударила двух второклассниц. По словам одной из родительниц учениц, женщина пила водку. Об этом она написала в Facebook.
Вчера, со слов детей 2 «В» класса, и моей дочери в частности, учитель пила водку в течение рабочего дня, а к пятому уроку уже не могла разговаривать. Плюс к этому она ударила двух девочек по голове, якобы за то, что они писали не «там, где нужно», — написала женщина.
Она отметила, что педагога уже уволили. Тем не менее, руководство образовательного учреждения знало, что у их сотрудницы были проблемы с алкоголем и до этого. По словам матери ученицы, до этого учительницу уже уволили из другой школы именно за злоупотребление спиртным.
Как утверждает мать девочки, администрация учебного заведения скрывала пагубную привычку учителя из-за нехватки педагогических кадров в городе.
Ранее в гимназии № 14 в Казани учеников заставили учиться стоя. Об издевательствах сообщили родители школьников. Известно, что дети занимаются за специальными партами-конторками.