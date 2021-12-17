На Украине привели новые аргументы по «Северному потоку — 2»

Компания «Оператор ГТС Украины» нашла новые аргументы наличия рисков и последствий в случае сертификации «Северного потока — 2», заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова. Они переданы Министерству экономики и защиты климата Германии, пояснила она в Facebook.

Мы предоставили развёрнутую аргументацию относительно рисков и потенциальных последствий в случае сертификации Nord Stream-2 AG в обход европейского законодательства. Считаем, что наши аргументы могут быть восприняты как новые обстоятельства и могут повлиять на позицию профильного министерства ФРГ, — подчеркнула Белькова.

Она добавила, что украинская сторона обратила внимание на угрозы, которые якобы несёт российский газопровод. Обращение компании к немецкому министерству Белькова объяснила тем, что единоличное решение о сертификации проекта принимает энергетический регулятор Bundesnetzagentur.

Ранее стало известно, что эксплуатация «Северного потока — 2» возможна лишь после завершения сертификации. Этот процесс вряд ли может быть завершён в январе будущего года, о чём говорил в том числе глава Федерального сетевого агентства. Об этом сообщила представитель Минэкономики ФРГ.