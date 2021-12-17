На Украине предупредили о скорых перебоях с поставками хлеба

На Украине предупредили о скорых перебоях с поставками хлебаУкраинские пекари заявили об убытках из-за цен на газ
Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация «Укрхлебпром» известили власти страны, что хлебопекарные предприятия становятся убыточными из-за высоких цен на газ. Пекари предупредили о возможных проблемах с поставками хлеба населению, сообщает «Экономическая правда».
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Совладелец HD-group Сергей Чекальский пояснил, что хлебопеки не могут поднять цену на продукцию, поскольку она «зафиксирована контрактами с ретейлерами».
Представитель Ассоциации ретейлеров Украины Наталья Петровская отметила, что с января по сентябрь цены на хлеб выросли на 35%. В 2021 году на Украине собрали рекордный урожай зерна, однако ещё до конца года возможно новое подорожание хлеба и муки на 10-15%.
Ранее стало известно, что по данным ЮНИСЕФ, 1,1 млн человек испытывают на Украине голод! По общему числу людей, которым не хватает продуктов питания, Украина оказалась в Европе на первом месте, около 9,8 млн украинцев испытывают нехватку еды, заявил депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты.