https://static.news.ru/photo/3a62a922-873c-11eb-a93b-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Татьяна Плачкова предрекла затопление Одессы или части города в случае прорыва дамбы Хаджибейского лимана. Такое заявление она сделала на брифинге в Верховной раде.

Каждый из вас знает, что такое Хаджибейский лиман. Это северо-западная часть Чёрного моря, 560 миллионов кубических метров воды площадью 112 квадратных километров, — сказал депутат.

На текущий день дамбой никто не занимается и она может в любой момент разрушиться. Её прорыв приведёт к настоящей катастрофе, так как центральная часть Суворовского района будет попросту уничтожена.

При этом Плачкова подчеркнула, что в мэрии даже не знают, кому принадлежит сооружение. Она добавила, что в Укравтодоре «открещиваются» от этой дамбы. Там якобы никто не знает, кому принадлежит эта преграда, а потому никто и не занимается её ремонтом, передаёт РИА Новости.

Тем временем, как писал NEWS.ru, Украина всё больше напоминает Польшу перед Второй мировой войной. Об этом заявил журналист и медиаэксперт Анатолий Шарий на своём YouTube-канале. Таким образом он прокомментировал действия Украины, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По его мнению, Киев, как и Варшава в 1939 году, не может адекватно оценить ситуацию как в военной сфере, так и на международной арене.