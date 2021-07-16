На Украине посчитали, что в борьбе с Россией поможет Китай

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может «развернуться» к Китаю. В интервью YouTube-каналу UkrLife он отметил, что это случится, если Киев станут вынуждать исполнить Минские соглашения.

Советник добавил , что Украина не станет имплементировать «формулу Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе в её нынешнем виде. При этом ни США, ни другие страны Запада не имеют механизмов принудить её к этому.

Вот они позвонят и скажут: вы плохие, имплементируйте «формулу Штайнмайера». Мы говорим: а мы не будем. И что дальше? И уходим к Китаю, — рассказал Арестович.

По его мнению, Киев может спокойно игнорировать мнение «западных партнёров». Разворот на Восток, по его словам, состоится, если окажется безрезультатной для Украины встреча её президента Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом.

Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно... Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай. Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков, — пояснил советник.

Он назвал и условия для Запада, способные заставить Киев выполнить Минские соглашения.

Это, там, кредит миллиардов десять долларов или прямая помощь, это серьёзные вливания в безопасность и экономику, это статус основного союзника США вне НАТО, — подчеркнул Арестович.

Ранее стало известно, что Киев готов обсуждать и модернизировать Минские соглашения при посредничестве США. Об этом заявил вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий страны Алексей Резников. По его словам, власти РФ «сами признались», что Минские соглашения «не являются честным договором».