Читайте нас в Google Новости

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский объяснил, почему в Закарпатье перекрыта граница с Венгрией. Будапешт опасается украинских военных, которые силами лишь 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ могут разбить армию Венгрии, отметил он в эфире «Четвёртого канала».

Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там границы, — заявил Жебривский.

Он добавил, что в Венгрии прекрасно осведомлены о сильных позициях Киева в Закарпатском регионе.

Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными, — считает политик.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский должен лучше интегрировать Закарпатье, поскольку регион таит для него большую проблему. Она заключается в стратегии Венгрии по реинтеграции исторических территорий на Украине, реализацией этого плана была бы удовлетворена Россия, заявила политолог Мелинда Харинг.