МИД Колумбии заявил, что на Украине погибли два соотечественника, которые служили в пехотном батальоне ВСУ. Датой их смерти называется 18 января, отметили на сайте внешнеполитического ведомства.
Двое граждан Колумбии находились на Украине с декабря и служили в 49-м пехотном батальоне украинской армии. По информации этого батальона, граждане погибли в бою 18 января, — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что семьи погибших еще не получили доказательств их смерти, при этом решается вопрос о репатриации тел.
Ранее источник ТАСС в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики заявил, что в случае если НАТО поставит Украине танки, вслед за боевыми машинами в зону СВО прибудут не менее 300 иностранных наемников. Он объяснил, что ВСУ понадобится помощь зарубежных специалистов для обслуживания танков Альянса.