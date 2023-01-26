На Украине погибли два наемника из Колумбии МИД Колумбии: на Украине погибли два гражданина страны, служивших в ВСУ

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

МИД Колумбии заявил, что на Украине погибли два соотечественника, которые служили в пехотном батальоне ВСУ. Датой их смерти называется 18 января, отметили на сайте внешнеполитического ведомства.

Двое граждан Колумбии находились на Украине с декабря и служили в 49-м пехотном батальоне украинской армии. По информации этого батальона, граждане погибли в бою 18 января, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что семьи погибших еще не получили доказательств их смерти, при этом решается вопрос о репатриации тел.

Ранее источник ТАСС в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики заявил, что в случае если НАТО поставит Украине танки, вслед за боевыми машинами в зону СВО прибудут не менее 300 иностранных наемников. Он объяснил, что ВСУ понадобится помощь зарубежных специалистов для обслуживания танков Альянса.