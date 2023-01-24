В ДНР допустили, что сотни наемников приедут на Украину вслед за танками

Фото: US Army

В случае, если НАТО поставит Украине танки, вслед за боевыми машинами в зону СВО прибудут не менее 300 иностранных наемников, заявил ТАСС источник в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики. Он объяснил, что ВСУ понадобится помощь зарубежных специалистов, ведь самостоятельно у них не получится обслуживать танки Альянса.

Практически нет никаких сомнений в том, что западные танки, если их поставят, будут не только находиться под западным командованием, но и непосредственно управляться западными расчетами, ремонтироваться западными ремонтными бригадами. Речь о танковом батальоне, а это не только 40-42 танка, но и от 350 до 375 человек личного состава, — сказал инсайдер.

Собеседник журналистов подчеркнул, что в настоящий момент идут разговоры о поставке 40 боевых машин. Это примерно равно немецкому танковому батальону. Источник пояснил, что у ВСУ с трудом получается обслуживать и свои Т-64. По его мнению, у украинских бойцов тем более возникнут проблемы с западными танками, оснащенными приборами наблюдения и разведки, навигационными системами и системами связи.

Ранее кандидат в Конгресс США от штата Флорида Чак Каллесто в своем Twitter-аккаунте призвал Вашингтон отправить президенту Украины Владимиру Зеленскому не танки, а счет. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не приняли окончательного решения относительно возможных поставок Украине танков Abrams.

До этого заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон не видит смысла в том, чтобы передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Она добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания.