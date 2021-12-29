На Украине отказались признавать вакцинацию жителей Донбасса «Спутником V»

Украина не будет признавать вакцинацию жителей Донбасса от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». По словам вице-премьера страны Ирины Верещук, у Киева «есть возможность прививать граждан». Вопрос о том, чтобы признать «Спутник» либо «Спутник Лайт», не стоит на повестке дня, приводит РИА Новости слова Верещук.

Мы не признаём и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на пунктах КПВВ наших граждан. Они могут прийти и вакцинироваться. Вопрос о том, чтобы признать «Спутник» либо «Спутник Лайт», вообще не стоит, — заявила она.

Ранее представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что российская сторона требует от Украины для открытия КПВВ в Донбассе признать ковид-сертификаты самопровозглашённых республик с прививкой «Спутником V».

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введён пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик можно только через КПП.

Ранее Арестович сообщил, что Украина готова начать обмен пленными и передать непризнанным республикам Донбасса 58–59 человек, но в ДНР и ЛНР якобы не идут навстречу. Он объяснил, что Киев предложил республикам несколько сценариев обмена пленными, однако руководство этих территорий в качестве условия требует признать власти ДНР и ЛНР.