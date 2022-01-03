На Украине оценили вероятность потери безвизового режима с ЕС

Поток мигрантов из Белоруссии на Украину может создать риск утраты безвизового режима со странами Евросоюза, считает глава украинской государственной миграционной службы Наталия Науменко, слова которой приводит «РБК-Украина». При этом недавно глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что угрозы безвизовому режиму Украины с ЕС нет.

Мы все понимаем, что цель этих мигрантов не Украина, а дальнейшее перемещение в страны Европы. Существуют определённые риски, связанные с этой ситуацией. В частности, это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это же как раз одно из условий приостановления безвиза, — отметила Науменко.

По её словам, на данный момент Украину стороной обходит миграционный кризис, пока серьёзного роста законной или незаконной миграции не отмечается.

Украина и без учёта миграционного кризиса на белорусско-польской границе является интересной и привлекательной страной для мигрантов. Это обязательно следует учитывать и действовать всегда оперативно, принимая во внимание быстрые изменения в миграционных процессах, — сказала глава ведомства.

Науменко отметила, что миграционная служба постоянно усиливает меры по противодействию нелегальной миграции, и не только из Белоруссии, и считает это направление одним из приоритетных.

У ЕС безвизовый режим с 61 государством, который даёт возможность гражданам этих стран въезжать на его территорию и пребывать там до 90 дней, Грузия и Украина присоединилась к этому режиму в 2017 году.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет лишена безвизового режима с Евросоюзом, однако дыма без огня не бывает и Киеву нужно играть на опережение. По его словам, в настоящее время в ЕС существует дискуссия относительно Украины из-за ряда поступивших на неё жалоб.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские чиновники и дипломаты продают гражданство нелегальным мигрантам с Ближнего Востока. Кроме того, за €3 тысячи дипломаты с Украины оформляют туристическую визу в посольстве Ливана сирийцам, желающим перебраться в Европу.