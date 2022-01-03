На Украине оценили вероятность потери безвизового режима с ЕС

Поток мигрантов из Белоруссии на Украину может создать риск утраты безвизового режима со странами Евросоюза, считает глава украинской государственной миграционной службы Наталия Науменко, слова которой приводит «РБК-Украина». При этом недавно глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что угрозы безвизовому режиму Украины с ЕС нет.
Мы все понимаем, что цель этих мигрантов не Украина, а дальнейшее перемещение в страны Европы. Существуют определённые риски, связанные с этой ситуацией. В частности, это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это же как раз одно из условий приостановления безвиза, —отметила Науменко.
По её словам, на данный момент Украину стороной обходит миграционный кризис, пока серьёзного роста законной или незаконной миграции не отмечается.
Украина и без учёта миграционного кризиса на белорусско-польской границе является интересной и привлекательной страной для мигрантов. Это обязательно следует учитывать и действовать всегда оперативно, принимая во внимание быстрые изменения в миграционных процессах, — сказала глава ведомства.
Науменко отметила, что миграционная служба постоянно усиливает меры по противодействию нелегальной миграции, и не только из Белоруссии, и считает это направление одним из приоритетных.
У ЕС безвизовый режим с 61 государством, который даёт возможность гражданам этих стран въезжать на его территорию и пребывать там до 90 дней, Грузия и Украина присоединилась к этому режиму в 2017 году.
Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет лишена безвизового режима с Евросоюзом, однако дыма без огня не бывает и Киеву нужно играть на опережение. По его словам, в настоящее время в ЕС существует дискуссия относительно Украины из-за ряда поступивших на неё жалоб.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские чиновники и дипломаты продают гражданство нелегальным мигрантам с Ближнего Востока. Кроме того, за €3 тысячи дипломаты с Украины оформляют туристическую визу в посольстве Ливана сирийцам, желающим перебраться в Европу.