На Украине объяснили, почему Порошенко не будут преследовать за госизмену

Экс-президент Украины Пётр Порошенко получит гарантии безопасности, и его не будут преследовать, поскольку политика защищает американское посольство, заявил NEWS.ru директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Так он прокомментировал предъявленное политику обвинение в государственной измене.

Он получит гарантии, что его преследовать дальше не будут, а только для внешнего вида. Чтобы оправдать дело против Медведчука. Если Медведчук занимался приобретением угля для Украины по просьбе Порошенко. Дают возможность Порошенко удрать. Они и Медведчуку давали такую возможность, но он остался, — сказал Погребинский.

Политолог напомнил, что в отношении экс-президента существуют другие, гораздо более обоснованные уголовные дела, которые связаны с военным бюджетом Украины и прямым интересом Порошенко.

Почему-то это не рассматривается. Я думаю, потому что его защищает американское посольство. Сейчас Порошенко там погуляет, получит гарантии от американского посольства и вернётся. Максимум, что может ему грозить, — это домашний арест, — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Порошенко покинул страну после того, как ему попытались вручить повестку на допрос. В партии политика «Европейская солидарность» заявили, что он отправился в запланированный тур в Турцию.

Имя пятого президента Украины упоминается на записи разговора главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, опубликованной СБУ. Утверждается, что это доказывает вину оппозиционного политика в государственной измене. В СБУ заявили, что Медведчук и пятый президент Украины были в сговоре. Якобы они организовали поставки угля из неподконтрольных республик Донбасса в 2014 году. Порошенко опровергает выдвинутые обвинения.