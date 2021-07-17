На Украине заявили о бессилии НАТО в войне с Россией

Членство в НАТО не будет гарантировать Украине помощь от стран военного блока в возможной войне с Россией. Об этом заявил профессор политологии Ратгерского университета в США Александр Мотыль. Его слова приводит «Український тиждень».

Он объяснил это следующими причинами: Альянс не будет защищать «малоизвестную страну», страны ЕС намерены сотрудничать с Россией, кроме того, европейская армия не способна на серьёзную военную интервенцию.

Профессор убеждён, что европейские войска находятся в жалком состоянии, на армию не выделяют денег, также у военных нет никакого боевого опыта. Остаётся надеется только на помощь США, но Мотыль считает, что американские солдаты «не доедут» до Украины.

Украинские политики стремятся, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса. Для этого в Верховной раде в 2019 году даже были приняты изменения в конституцию. В документе прописали курс государства на вступление в НАТО. Но одного желания мало, специалисты прогнозируют, что Киев не сможет стать членом военного блока в ближайшие 20 лет.

7 июля спецпредставитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что проведение реформ на Украине не гарантирует стране вступление в Альянс. Он подчеркнул, что нужно, чтобы сам военный блок был готов к расширению.