На Украине обвинили Венгрию в планах захвата части территории страны Секретарь СНБО Данилов: Венгрия намеревалась захватить часть территории Украины

Киев, Украина / Фото Pavel Nemecek/CTK/Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия строила планы на захват части украинской территории. По его словам, планы появились уже после начала российской спецоперации, сообщает РИА Новости.

Она [Венгрия] почему-то считала, что что может забрать часть своей территории, — отметил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что после урегулирования ситуации на Украине в Будапеште узнают о последствиях составления таких планов.

Ранее стало известно, что власти Венгрии обвинили Украину в разжигании ненависти и распространении ложной информации. Представитель кабмина страны Золтан Ковач заявил, что понимает недовольство Киева, вызванное позицией Венгрии по отношению к России, однако это не заставит Будапешт поменять свою линию.