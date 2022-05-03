Венгрия обвинила Киев в разжигании ненависти и распространении фейков

Фото [email protected]/flickr.com

Венгерские власти обвинили Украину в разжигании ненависти и распространении ложной информации, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел. Представитель кабмина страны Золтан Ковач объяснил, что понимает недовольство Киева, вызванное позицией Венгрии по отношению к России, однако это не заставит Будапешт поменять свою линию.

Распространение неправдивых новостей и лжи не изменит нашу позицию, — говорится в заявлении посольства в Twitter.

Гнев Киева был вызван тем, что 3 апреля власти Венгрии отказались поставлять Украине оружие. Помимо этого, 2 мая секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов сообщил, что, по его информации, Венгрию предупредили о спецоперации России, вследствие чего Будапешт якобы намеревался забрать часть украинских земель.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Будапешт не станет поддерживать санкции против поставок российских газа и нефти.

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что отказ Венгрии от принятия санкций в отношении российской нефти и газа является не политическим решением, это связано с защитой энергетической безопасности страны. По его словам, Венгрия голосовала за каждый пакет санкций в Европейском союзе, несмотря на это, страна сталкивается с несправедливыми упрёками со стороны ЕС.