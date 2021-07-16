На Украине могут ужесточить въезд для россиян из-за COVID

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины допустил введение дополнительных ограничений на въезд из России из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что из-за распространения индийского штамма коронавируса Украина может ужесточить требования для въезда граждан из пяти государств. Речь идёт о Белоруссии, России, Индии и ещё двух странах Евросоюза.

Мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам, — подытожил Данилов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Кривоносов заявил, что необходимо ввести дополнительные меры защиты при въезде в Сочи. Он отметил, что это позволит ограничить распространение коронавируса. Кривоносов добавил, что из-за значительно выросшего турпотока властям города следует ввести «какие-то барьеры» для путешественников.