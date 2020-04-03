На Украине количество заражённых коронавирусом перевалило за 1000

Число заразившихся коронавирусом на Украине достигло 1072. От болезни скончались 27 человек, сообщает МИД страны.
При этом за границей от COVID-19 лечатся 166 граждан (большинство — в Италии), 11 из них выздоровели, 5 скончались, добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что более 60 украинцев, специально посаженных на карантин в гостинице в Киеве, сбежали оттуда, несмотря на то что здание было взято под полицейский контроль. Все эти люди вернулись с отдыха на Бали, куда поехали в отпуска в первые недели марта, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен