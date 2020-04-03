На Украине количество заражённых коронавирусом перевалило за 1000

https://static.news.ru/photo/5bdd1bf8-75e7-11ea-a69a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число заразившихся коронавирусом на Украине достигло 1072. От болезни скончались 27 человек, сообщает МИД страны.

При этом за границей от COVID-19 лечатся 166 граждан (большинство — в Италии), 11 из них выздоровели, 5 скончались, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что более 60 украинцев, специально посаженных на карантин в гостинице в Киеве, сбежали оттуда, несмотря на то что здание было взято под полицейский контроль. Все эти люди вернулись с отдыха на Бали, куда поехали в отпуска в первые недели марта, писал NEWS.ru.