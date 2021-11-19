На Украине испугались, что в разгар зимы «Газпром» использует «уловку»

Отопительный сезон на Украине может оказаться под угрозой из-за то, что «Газпром» воспользуется «уловкой», связанной с «Северным потоком — 2». Хитрый приём будет заключаться в создании немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG как оператора газопровода, сообщает «РБК-Украина».

Автор публикации отмечает , что если это осуществится, газ в Евросоюз в обход Украины пойдёт ещё до завершения отопительного сезона. Остановка транзита может оставить без газоснабжения некоторые населённые пункты на Украине.

Издание уверяет, что в Киеве готовятся к такому повороту событий. Составлен план действий, прорабатываются сразу три варианта изменения работы ГТС на случай различного уровня сокращения транзита, вплоть до минимального. Детали плана не разглашаются.

Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объёмов импорта. Пока прогнозы по обоим направлениям неутешительны. Зиму ожидают холодную, а надеяться на снижение цен на газ в Европе без запуска «Северного потока — 2», как бы того не хотелось Украине, веских основания пока нет, — подчеркнул автор публикации.

Ранее стало известно, что у Киева есть «очень большие шансы» не допустить запуск «Северного потока — 2» на всю мощность, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. По его словам, этому даже не помешает тот факт, что газопровод уже построен. В чём выражаются «очень большие шансы», он не пояснил.