На Украине готовятся ввести жёсткий карантин

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинское правительство планирует объявить жёсткий карантин в стране. При этом ограничения будут отличаться по регионам.
Вероятность 90%. Есть, конечно, шансы, что нам повезёт, но пока всё выглядит так, что вероятность введения полного локдауна очень высокая. Теперь вопрос в том, как его правильно ввести, — цитирует его ТАСС.
По словам Арахамии, правительство заявляет о некоем «интеллектуальном локдауне». Ограничительные меры сформируют в каждом регионе индивидуально, опираясь на реалии. Он добавил, что они будут касаться в том числе работы общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в стране сложилась негативная ситуация с коронавирусом, поэтому правительство должно ввести локдаун на три-четыре недели.
Как писал NEWS.ru, на Украине действует «карантин выходного дня», когда в выходные работают только продуктовые магазины, аптеки, почта, финансовые учреждения, заправки и СТО. Против такой меры выступают предприниматели и местные власти ряда городов.