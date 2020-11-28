На Украине готовятся ввести жёсткий карантин

https://static.news.ru/photo/593fc252-327e-11eb-a53f-fa163e074e61_660.jpg Киев (Украина) Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинское правительство планирует объявить жёсткий карантин в стране. При этом ограничения будут отличаться по регионам.

Вероятность 90%. Есть, конечно, шансы, что нам повезёт, но пока всё выглядит так, что вероятность введения полного локдауна очень высокая. Теперь вопрос в том, как его правильно ввести, — цитирует его ТАСС.

По словам Арахамии, правительство заявляет о некоем «интеллектуальном локдауне». Ограничительные меры сформируют в каждом регионе индивидуально, опираясь на реалии. Он добавил, что они будут касаться в том числе работы общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в стране сложилась негативная ситуация с коронавирусом, поэтому правительство должно ввести локдаун на три-четыре недели.

Как писал NEWS.ru, на Украине действует «карантин выходного дня», когда в выходные работают только продуктовые магазины, аптеки, почта, финансовые учреждения, заправки и СТО. Против такой меры выступают предприниматели и местные власти ряда городов.