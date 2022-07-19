На Украине арестовали имущество российского бизнесмена на сумму $13,5 млн

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Имущество российского бзнесмена арестовали на Украине. Оно принадлежало предпринимателю через офшорные счета и подконтрольных лиц. Об этом сообщили в украинском Бюро экономической безопасности, пишет РБК. Там уточнили, что предприниматель намеревался избежать возможных санкций и изъятия прав собственности с помощью фиктивных сделок.

Стоимость арестованного имущества оценивается более чем в 400 млн гривен, или $13,55 млн. Это предприятия общественного питания и сеть развлекательных заведений. Объекты расположены в разных городах Украины.

Постановлениями следственного судьи арестована недвижимость: заведение общественного питания, земельные участки, многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с заведением общественного питания, — говорится в сообщении Бюро.

Там также отметили, что сотрудники организации на постоянной основе изучают принадлежность предприятий для нахождения активов России и Белоруссии, после чего их передают Агентству по розыску и менежменту активов (АРМА). С конца февраля до настоящего времени ведомство передало изъятые активы на сумму 1,5 млрд гривен, или $41 млн.

Имя бизнесмена не называется. Также не указано название сети развлекательных заведений и общественного питания.

По данным источника «Интерфакс-Украина», речь идёт о холдинге Bulldozer Group, руководящим партнёром которого является российский ресторатор Александр Орлов.