Нефтяная блокада начала убивать пациентов больниц Кубы

Все больше пациентов умирают на Кубе из-за нефтяной блокады страны, сообщает The New York Times. По информации издания, постоянные отключения электричества не дают врачам проводить операции, а медперсонал зачастую просто не может добраться до работы из-за отсутствия бензина.

Многие машины скорой помощи стоят на приколе по той же причине. Аптеки пустуют, поскольку страна не может закупить лекарства — их производство остановлено, так как заводы работают на дизельном топливе. По словам медиков, смертей граждан можно было избежать, если бы не блокада.

Я не могу сказать, сколько человек умерло, но уверен, что больше, чем за тот же период в прошлом году. Я вижу это при передаче дежурств, в разговорах коллег и в глазах детей, которых я оперировал, — рассказал главный анестезиолог детской больницы Гаваны Алиот Фернандес.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Кубы ведут подготовку к возможной агрессии со стороны США, хотя Гавана надеется, что Вашингтон не решится на нападение. Как уточнил замминистра иностранных дел республики Карлос Фернандес, подобные меры предосторожности продиктованы тревожной ситуацией в мире.