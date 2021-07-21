На кону Кипр: Турция рискнула отношениями с союзниками

Решение Северного Кипра и Турции об изменении международного статуса закрытой части квартала Вароша в городе Фамагуста, которое было принято на фоне завершившегося накануне визита на остров президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вызвало критику международного сообщества. Пересмотр границ буферной зоны многие сочли вызовом решениям Совета Безопасности (СБ) ООН. Наибольшее внимание привлекло к себе заявление британского Форин-офиса (МИД Великобритании), раскритиковавшего Анкару и администрацию турок-киприотов. В последние годы Лондон сумел сблизиться с турецкими властями по ряду досье, в связи с чем британские таблоиды даже ждали от Соединённого Королевства дипломатической помощи Северному Кипру.

О том, что военная зона вокруг Вароши будет упразднена, было объявлено на военном параде в турецкой части Никосии, где присутствовал сам Эрдоган. Заявление прозвучало из уст лидера Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсина Татара. Он выступил за то, чтобы территорией смогли пользоваться все собственники, включая представителей греческой общины, которые получат возможность напрямую обратиться в созданную северянами комиссию по недвижимости.

Многие ожидали, что на этом фоне Варошу посетит и сам турецкий президент, однако тот — несмотря на все ожидания — воздержался от поездки в квартал, открыв в нём отреставрированную мечеть и сад в дистанционном формате.

Визит турецкого лидера был приурочен к годовщине турецкой операции на Кипре, которую греческая часть острова интерпретирует исключительно как оккупацию. Многие ожидали, что президент сделает более острые заявления, которые дадут импульс для прорыва ТРСК международной изоляции. Тем более что ожидания подогревались самим Эрдоганом, пообещавшим некоторое время назад передать послание миру и региону во время поездки.

Жёстких высказываний с его стороны не прозвучало. Но это не предотвратило критику со стороны международных игроков, обеспокоенных решением по Вароше.

AP Photo/Nedim Enginsoy/ТАСС

Под ответственность Турции

Ситуация вокруг буферной зоны стала предметом телефонных переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и его кипрским коллегой Никосом Христодулидисом. Российская сторона подчеркнула приверженность выполнению резолюций СБ ООН, которые предполагают создание на острове двухзональной двухобщинной федерации посредством прямых переговоров двух общин. Министры в то же время отметили необходимость воздерживаться от любых действий, которые могут повлечь за собой нестабильность и затруднить сам процесс урегулирования.

В заявлении Госдепартамента США говорится о том, что инициатива лидера Северного Кипра Татара и президента Турции Эрдогана по поводу квартала Вароша очевидно противоречит ооновским резолюциям 550 и 789, в которых содержатся призывы к тому, чтобы этот район находился под контролем ООН. В Вашингтоне настаивают на том, чтобы и ТРСК, и Турция дали обратный ход своему решению и «всем шагам, которые предпринимаются с октября 2020 года».

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заметил , что в евросообществе возлагают всю ответственность за складывающуюся вокруг Вароши ситуацию исключительно на руководство Турции. Глава европейской дипломатии пообещал, что ЕС будет следить за консультациями на уровне СБ ООН по кипрской проблеме и, исходя из этого, примет решение о мерах со своей стороны.

Фамагуста. Пост миротворческих сил ООН Dominic Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сюрпризы Лондона

Интересным выглядело то, как отреагировала на намерение изменить статус Вароши британская сторона. Форин-офис назвал решение противоречащим ооновским резолюциям и призвал к срочным консультациям в СБ ООН.

Великобритания глубоко обеспокоена заявлением, сделанным президентом Эрдоганом во время визита на Кипр 19–20 июля 2021 года по поводу открытия и заселения района, представляющего собой 3,4% от закрытой части Вароши, — отмечается в сообщении ведомства.

За последние годы во взаимодействии между Лондоном и Анкарой наблюдался серьёзный качественный рывок. «Развод» Соединённого Королевства с ЕС только стал катализатором этого сближения. Турецкие государственные СМИ активно продвигали тезис о том, что республика превратилась в важнейшего союзника Британии в постбрекзитовскую эпоху и ослабили традиционный антизападный нарратив в отношении британского руководства. Интенсификация контактов была заметна и в торговой сфере: страны подписали соглашение о свободной торговле.

Это дало повод британским таблоидам предполагать, что Лондон может благосклонно отнестись и к идее укрепления международного статуса ТРСК. В частности, источники Sunday Express утверждали, что Лондон якобы всерьёз рассматривает сценарий с официальным признанием Северного Кипра. Собеседники Sunday Express сообщали, что Татар обсуждал такое развитие событий с главой Форин-офиса Домиником Раабом, а также с государственным министром по делам Европы и Америки, по делам Содружества и развития Великобритании Венди Мортон.

Доминик Рааб Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риски для британо-турецких отношений

Комментируя NEWS.ru последствия поездки турецкого лидера в ТРСК, эксперт Греческого фонда европейской и внешней политики (ELIAMEP), доцент Билькентского университета Иоаннис Григориадис заметил, что вряд ли визит приведёт к снижению напряжённости вокруг буферной зоны.

Он (визит. — NEWS.ru) также демонстрирует растущую поляризацию внутри турко-кипрской общины между сторонниками единого двухобщинного федерального Кипра и приверженцами решения о создании двух государств или присоединения к Турции. Иоаннис Григориадис эксперт Греческого фонда европейской и внешней политики (ELIAMEP), доцент Билькентского университета эксперт Греческого фонда европейской и внешней политики (ELIAMEP), доцент Билькентского университета

Что касается британо-турецких связей, визит Эрдогана и пересмотр статуса Вароши не смогут повлиять на них в худшую сторону. В разговоре с NEWS.ru научный сотрудник исследовательского центра TRT World Туран Гафарлы напомнил, что именно Джек Стро, экс-глава МИД Великобритании, предложил пересмотреть статус ТРСК Лондоном.

Несмотря на таблоиды и позитивную атмосферу в турецко-британских отношениях, Лондон никогда официально не обсуждал пересмотр. Есть понимание, что это ослабит руку британцев в посредничестве между греками и турками на Кипре, а британцы не хотят отказываться от своей важной роли за переговорным столом. Туран Гафарлы научный сотрудник исследовательского центра TRT World научный сотрудник исследовательского центра TRT World

Лондон устраивает текущий статус-кво, а проблема вокруг Вароши обещает его некоторое изменение, говорит аналитик. По его словам, Великобритания всегда выступала за стабильность в Восточном Средиземноморье, особенно в тех районах, где находятся её военные базы. Тем не менее британские интересы нередко могут входить в противоречие с греческими из-за отношений между Лондоном и Брюсселем, что, в свою очередь, время от времени влияет на улучшение турецко-британских контактов, отмечает Гафарлы.

Не думаю, что открытие Вароши нанесёт серьёзный ущерб связям между Анкарой и Лондоном. В эпоху после брекзита Великобритания полагается на своих союзников и ведёт с ними торговлю, — обращает внимание исследователь.

Поэтому Турция слишком важна для Соединённого Королевства, чтобы рисковать отношениями и недавно подписанным соглашением о свободной торговле, говорит собеседник NEWS.ru. Критика со стороны Форин-офиса, скорее всего, может оказаться обычной формальностью, которая не испортит британо-турецкие отношения, заключил эксперт.