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На Филиппинах обнаружили чёрный ящик разбившегося самолёта

10:55, 06 июля 2021
Фото: Joint Task Force Sulu/XinHua/Global Look Press
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Филиппинские военные нашли бортовой самописец разбившегося самолёта C-130. Об этом сообщил командующий вооружёнными силами республики Сирилито Собехана. Его слова приводит ABS-CBN.

Собехана отметил, что чёрный ящик был обнаружен утром 5 июля. Самописец находится у следователей. Они выясняют, каким был последний разговор между пилотом и экипажем.

Военный самолёт разбился 4 июля при попытке приземления в аэропорту на острове Холо в юго-западной провинции Сулу. Собехана заявил, что С-130 не попал на взлётно-посадочную полосу. На борту воздушного судна было 96 человек.

По информации телеканала CNN, самолёт упал в близлежащей деревне, после чего возник пожар. В результате крушения погибли 52 человека — 49 военнослужащих и трое гражданских.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с падением C-130 Hercules.

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