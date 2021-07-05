Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за крушения самолёта

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с падением самолёта C-130 Hercules на острове Холо. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

В телеграмме российский лидер передал Дутерте слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Военный самолёт С-130 разбился при попытке приземления в аэропорту на острове Холо в юго-западной провинции Сулу. Начальник штаба Вооружённых сил Филиппин генерал Сирилито Собехана заявил, что самолёт не попал на взлётно-посадочную полосу. По предварительным данным, на борту воздушного судна было 96 человек, включая восьмерых членов экипажа.

По информации телеканала CNN, самолёт упал в близлежащей деревне, после чего возник пожар. Для борьбы с возгоранием на место происшествия прибыли пожарные. В результате инцидента погибли 50 человек, в том числе трое гражданских лиц.