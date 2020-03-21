https://static.news.ru/photo/915550da-6c54-11ea-9ee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Надписи «Из России с любовью» на русском, английском и итальянском языках сделаны на технике, которую Минобороны России направляет в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом свидетельствуют кадры погрузки оборудования на самолёты военно-транспортной авиации на подмосковном аэродроме Чкаловский. Видео распространено на страницах Минобороны РФ в соцсетях.

По поручению президента Владимира Путина оборонное ведомство создало авиагруппировку из девяти Ил-76, которая начиная с 22 марта доставит на Апеннины восемь мобильных бригад медиков и около 100 специалистов. Уже вылетело четыре борта.

Большинство из направляемых в Италию специалистов принимали непосредственное участие в ликвидации вспышек африканской чумы свиней, сибирской язвы, разработке вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин. В их числе и Вячеслав Кулиш, эксперт в сфере разработки средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, которая зародилась в Китае. Наиболее тяжёлой ситуация оказалась в Италии, где зарегистрирована самая высокая смертность от COVID-19. Так, на Апеннинском полуострове выявлено 53 578 инфицированных. Болезнь закончилась летальным исходом для 4825 из них. В КНР же на 81 321 случай заражения приходится 3260 смертей. При этом третьей страной в мире по числу граждан, заражённых коронавирусной инфекцией, стали США. Там, по данным на 22 марта, 25 493 подтверждённых диагноза.

По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заражённых коронавирусом в мире увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. Число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 306 до 367 за последние сутки, писал NEWS.ru.