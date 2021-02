Мьянма стала 21-й страной, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V»

Как пояснил РИА Новости информированный военно-дипломатический источник, решение о регистрации российского препарата в рамках ускоренной процедуры принял исполняющий обязанности главы Мьянмы, старший генерал Мин Аунг Хлайн. Первую партию «Спутника V» в количестве 200 доз для проведения регистрационных мероприятий доставили в Мьянму в январе.

Myanmar becomes the 21st country to register #SputnikV .



မနမနငငသည Sputnik V ကမတပတငရန ၂၁ နငငဖဠလသည pic.twitter.com/SxGOOYo8WP