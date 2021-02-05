Мьянма стала 21-й страной, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V»

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Власти Мьянмы зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V». Ранее применение российского препарата одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Ливане и в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

Мьянма стала 21-й страной, зарегистрировавшей «Спутник V», — сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Спутника V».

Как пояснил РИА Новости информированный военно-дипломатический источник, решение о регистрации российского препарата в рамках ускоренной процедуры принял исполняющий обязанности главы Мьянмы, старший генерал Мин Аунг Хлайн. Первую партию «Спутника V» в количестве 200 доз для проведения регистрационных мероприятий доставили в Мьянму в январе.

Myanmar becomes the 21st country to register #SputnikV .



áááááááá Sputnik V áááááááá áá ááááá ááá pic.twitter.com/SxGOOYo8WP — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 6, 2021

Как писал NEWS.ru, агентство Bloomberg заявило, что создание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стало одним из крупнейших научных прорывов страны со времён СССР. По его оценке, обнародованные журналом Lancet результаты третьей фазы исследований препарата показали, что он ни в чём не уступает американским и европейским аналогам. Помимо этого, журналисты издания отмечают, что российская вакцина намного эффективнее китайского аналога. После публикации в медицинском журнале многие страны «выстроились в очередь» для того, чтобы приобрести препарат.

Директор консалтинговой компании Control Risks Оксана Антоненко также отметила в публикации, что успех российского препарата может усилить геополитическое влияние Москвы. В Европе также начали присматриваться к вакцине после обещания властей ФРГ помочь ускорить процесс рассмотрения разрешения на использование «Спутника V».