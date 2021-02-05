Bloomberg назвал «Спутник V» крупнейшим научным прорывом со времён СССР

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Агентство Bloomberg заявило, что создание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стало одним из крупнейших научных прорывов страны со времён СССР. По его оценке, обнародованные журналом Lancet результаты третьей фазы исследований препарата показали, что он ни в чём не уступает американским и европейским аналогам.

Помимо этого, журналисты издания отмечают, что российская вакцина намного эффективнее китайского аналога. После публикации в медицинском журнале многие страны «выстроились в очередь» для того, чтобы приобрести препарат.

Директор консалтинговой компании Control Risks Оксана Антоненко также отметила в публикации, что успех российского препарата может усилить геополитическое влияние Москвы. В Европе также начали присматриваться к вакцине после обещания властей ФРГ помочь ускорить процесс рассмотрения разрешения на использование «Спутника V».

В свою очередь, по словам главного редактора Lancet Ричарда Холтона, такой процесс может занять достаточно длительное время. Дело в том, что всё ещё недостаточно тех данных, что уже были предоставлены странам об эффективности российского препарата.

Я действительно думаю, что эта российская вакцина получит широкое распространение, но не быстро, — приводит его слова Bloomberg.

Ранее NEWS.ru писал, что российских учёных, стоявших во главе проекта по разработке первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», могут номинировать на Нобелевскую премию, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Также он выразил благодарность научному изданию Lancet, который опубликовал обзор по российскому препарату вопреки политическим разногласиям стран Запада с РФ.