РФПИ: создателей «Спутника V» могут номинировать на Нобелевку

Российских учёных, стоявших во главе проекта по разработке первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», могут номинировать на Нобелевскую премию, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Это величайшее достижение и Минздрава [РФ], и российских учёных, и академика Гинзбурга, и профессора [Дениса] Лoгунова. Не случайно обсуждают то, что их, может быть, надо выдвигать на Нобелевскую премию, — приводит РИА Новости слова Дмитриева.
Также глава РФПИ выразил благодарность научному изданию Lancet, которое опубликовало обзор по российскому препарату вопреки политическим разногласиям стран Запада с РФ.
Могли и не опубликовать. Поэтому, безусловно, развитие российских журналов и их международное признание — это крайне важно для успеха российской науки в дальнейшем, — добавил он.
Ранее NEWS.ru писал, что по мнению Дмитриева, в России ещё до июня смогут вакцинировать от коронавируса всех граждан, желающих привиться. Он отметил, что ни одна страна мира больше не может предоставить такой возможности.