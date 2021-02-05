РФПИ: создателей «Спутника V» могут номинировать на Нобелевку

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Признаки близкого разрыва отношений пары могут скрываться в электронных письмах и переписках в соцсетях. Об этом рассказывает Daily Star.

По информации издания, учёные проанализировали около миллиона сообщений, написанных семью тысячами пользователей. Все участники исследования в недавнем прошлом расстались со своими партнёрами. Как удалось установить, за несколько месяцев до разрыва...