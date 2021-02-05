Вакцинировать от COVID-19 в России смогут всех желающих до начала лета

За прошедшие сутки выздоровел 22 831 житель российских регионов с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. За всё время пандемии в РФ от коронавируса вылечились 3 436 326 человек.

За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 22 831 человек. За весь период выписано по выздоровлении по России — 3 436 326, — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Наибольшее число выздоровевших от...