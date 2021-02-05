Вакцинировать от COVID-19 в России смогут всех желающих до начала лета

В России ещё до июня смогут вакцинировать от коронавируса всех граждан, желающих привиться, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, ни одна страна мира больше не может предоставить такой возможности.
Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят, — заявил в эфире телеканала «России 1» Дмитриев.
Его поддержал и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он сообщил, что «все прекрасно понимают, что с этой инфекцией надо бороться в первую очередь, внутри своих границ». При этом он добавил, что для окончательной победы над опасностью, «надо с ней бороться на территории всей планеты».