Число привившихся от коронавируса в мире превысило количество заболевших

https://static.news.ru/photo/61db6fae-67e1-11eb-85e3-96000091f725_660.jpg Фото: Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что количество инфицированных от COVID-19 в мире превысило число заболевших.

По всему миру количество вакцинаций превзошло количество сообщений об инфицировании, — рассказал глава организации на брифинге.

При этом он отметил, что больше трёх четвертей вакцинаций приходится на 10 стран, где аккумулировано около 60% ВВП. В то же время в 130 странах, где проживает 2,5 млрд человек, ещё не получили ни одной прививки.

Кроме того, темпы распространения коронавирусной инфекции в мире замедляются, но ограничения всё ещё необходимо соблюдать. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения. происходит за счёт целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи, — цитирует эксперта ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что COVID-19 в России отступает, количество пациентов, находящихся под наблюдением с этим диагнозом, за последние три недели снизилось более чем на 30%.