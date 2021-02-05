Глава Минздрава РФ заявил, что коронавирус отступает

https://static.news.ru/photo/2b9e0dd2-67b1-11eb-9322-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что COVID-19 отступает, количество пациентов, находящихся под наблюдением с этим диагнозом, за последние три недели снизилось более чем на 30%.

Количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%. Коронавирус в России отступает, — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Мурашко.

По его данным, под медицинским наблюдением в российских регионах продолжают оставаться порядка 800 тысяч пациентов с коронавирусом или с подозрением на него. Мурашко также отметил позитивный эффект от массовой вакцинации против COVID-19.

Массовая вакцинация повлияла на развитие эпидемического процесса, потому что те объёмы, которые сегодня доставлены в регионы, и уже привитое население — это уже эпидемически значимый результат, поэтому мы видим позитивный эффект, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории России медицинские специалисты выявили 16 688 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране заражение коронавирусом было диагностировано у 3 934 606 человек. За последние сутки из отечественных больниц по выздоровлении выписано 23 582 пациента с перенесённым COVID-19. В общей сложности с болезнью смогли справиться 3 413 495 граждан РФ. Также в оперативном штабе заявили, что за сутки в стране умерли 527 человек с коронавирусом. Число жертв инфекции на территории России выросло до 75 732.