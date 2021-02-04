В России выявили 16 688 новых случаев заражения COVID за сутки

https://static.news.ru/photo/6c527be4-678c-11eb-993d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение прошедших 24 часов на территории России медицинские специалисты выявили 16 688 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что из числа новых пациентов у 11,1% недуг проходит без клинических проявлений. Как сообщили в оперштабе, с начала пандемии в стране заражение коронавирусом было диагностировано у 3 934 606 человек.

За последние сутки из отечественных больниц по выздоровлении выписали 23 582 пациентов с перенесённым COVID-19. В общей сложности с болезнью смогли справиться 3 413 495 граждан РФ.

Также в оперативном штабе заявили, что за сутки в стране умерли 527 человек с коронавирусом. Число жертв инфекции на территории России выросло до 75 732.

Как ранее передавал NEWS.ru, добиться вакцинации 60% населения России, что позволит взять под контроль распространение коронавируса в стране, возможно уже к середине текущего года, считает руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.