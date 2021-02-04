Гинцбург допускает возможность вакцинации 60% россиян к середине года

https://static.news.ru/photo/884212bc-6776-11eb-a6e3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Добиться вакцинации 60% населения России, что позволит взять под контроль распространение коронавируса в стране, возможно уже к середине текущего года, считает руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

При том уровне производства вакцины, который существует, думаю, что к середине года мы должны достигнуть необходимого уровня в 60% защищённых, — цитирует Гинцбурга ТАСС.

В январе исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в беседе с NEWS.ru заявила, что прогнозы Роспотребнадзора вакцинировать от коронавируса 60% россиян могут быть существенно завышены.

Она привела в пример расчёты экономиста Сергея Алексашенко, согласно которым при объявленной Минздравом цифре в 1 млн привитых в месяц потребуется примерно девять лет на то, чтобы вакцинировать достаточное количество россиян для формирования коллективного иммунитета.

Массовая вакцинация населения в России стартовала 18 января. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в стране нарастят производство вакцин, а руководитель Роспотребнадзора Анна Попова утверждала о готовности в 2021 году привить 60% населения, то есть не менее 88 млн человек.