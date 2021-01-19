Планы вакцинации 60% россиян от COVID-19 в 2021 году назвали завышенными

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Прогнозы Роспотребнадзора вакцинировать от коронавируса 60% россиян могут быть существенно завышены. Об этом в интервью NEWS.ru заявила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова.

Боюсь, что прогнозы о 60% россиян [которые будут привиты в 2021 году] сильно завышены, причём в десятки раз, — сказала Завидова.

Она привела в пример расчёты экономиста Сергея Алексашенко, согласно которым при объявленной Минздравом цифре в 1 млн привитых в месяц потребуется примерно девять лет на то, чтобы вакцинировать достаточное количество россиян для формирования коллективного иммунитета.

Завидова пояснила, что расширение производства вакцин — «это достаточно сложный процесс». Она напомнила, что ранее президент Владимир Путин «озвучивал, что у нас с „железом“ проблемы, то есть не хватает производственных мощностей».

Возникла проблема с производством одного из двух компонентов [вакцины «Спутник V»] — именно с масштабированием производства. Это косвенно подтверждается тем, что [производители] стали прорабатывать варианты «вакцины лайт», состоящей только из одного компонента. Просто потому, что не могут наработать второй, — добавила Завидова.

Она уверена, что это не российская, а общемировая проблема, поскольку перед всеми странами встала задача обеспечить своих жителей вакциной в достаточно короткий срок. В России по мнению Светланы Завидовой, ситуация может быть усугублена тем, что рынок могут закрыть от зарубежных препаратов.

Ранее NEWS.ru выпустил большое расследование, посвящённое старту с 18 января всеобщей прививочной кампании против COVID-19, изучив показатели российских субъектов. Выводы неутешительные: судя по всему, поголовная вакцинация в России — перспектива нескольких лет, а отнюдь не ближайшего времени.

Между тем глава Минпромторга Денис Мантуров обещает, что в стране нарастят производство вакцин, а руководитель Роспотребнадзора Анна Попова утверждает о готовности в 2021 году привить 60% населения, то есть не менее 88 млн человек.