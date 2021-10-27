Мяч мимо китайской корзины

Далеко не все сейчас помнят, как в начале семидесятых годов, когда отношения между Соединёнными Штатами и маоистским Китаем были практически на нуле, появился термин «пинг-понговая дипломатия». Речь шла об интересном, почти конспирологическом эпизоде налаживания американо-китайских отношений, когда сборная США по настольному теннису, находившаяся на чемпионате мира в Японии, неожиданно получила приглашение от китайских властей прилететь в КНР. Под прикрытием спортсменов китайскую границу пересекла группа американских дипломатов, подготовивших последовавший вскоре визит в Пекин президента Ричарда Никсона. Тогда возникла явная опасность антисоветского союза американского орла и китайского дракона.

Мы потому вспомнили тот вошедший в энциклопедии важный эпизод международной политики, поскольку спорт играл и продолжает играть немаловажную роль во взаимоотношениях стран и народов. Выступая время от времени смягчающим или, наоборот, обостряющим фактором. Особенно когда речь идёт о популярных видах спорта и звёздах, известных на всех континентах.

Потому-то в Пекине тут же отреагировали на неосторожную фразу игрока клуба НБА «Бостон Селтикс» Энес Канера о председателе Си, которого мастер попадания в кольцо назвал «диктатором». А заодно призвал освободить народ Тибета. Думаете, китайцы просто выразили свою озабоченность и предупредили, что такие заявления не улучшают климата двухсторонних отношений? Как же! Отныне демонстрация в Китае всех матчей с участием «Бостон Селтикс» категорически запрещена. А это тяжко бьёт по самому больному месту американцев — по кошельку.

Причём ещё до вспышки СОVID-19, в 2019 году генеральный менеджер другого баскетбольного клуба, «Хьюстон Рокетс», Дэрил Мори поддержал массовые уличные выступления в Гонконге. В результате НБА потеряла по причине китайской обиды более четырёхсот миллионов долларов. С большим трудом лиге удалось позже восстановить отношения с Китаем. И вот опять баскетбол вмешался в политику, как слон в классическую посудную лавку. Потери от попытки баскетболиста «Бостон Селтикс» поиграть в правозащитника ещё не подсчитаны, но клубу они явно встанут не в центы.

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Такое обострение пришлось очень некстати на фоне попыток Джо Байдена договориться о встрече с Си Цзиньпином. Глава КНР предложил американцам вначале снизить накал антикитайской риторики. А тут дипломатам перешли дорогу ещё и спортсмены.

Конечно, наши левые любят по поводу и без поставить нашим властям в пример китайских коллег. Но иногда решимость Китая действительно служит неплохим наглядным уроком. В частности, многих неприятно поразило появление в Москве грузинского сказителя Вахтанга Кикабидзе, много лет упорно поносившего Россию и публично клявшегося, что его ноги больше никогда в Москве не будет. Притом, что злые языки связывали его имя с продолжавшим работать в столице ресторанчиком. Более того, из рук Владимира Зеленского он даже недавно получил орден не в последнюю очередь за стойкую русофобскую позицию. И вдруг появился как ни в чём не бывало, как утверждают, активно зарабатывая на корпоративах — изголодался. И он не один такой двуличный.

В некоторых моментах китайцы всё-таки выглядят куда последовательнее и даже консервативнее.