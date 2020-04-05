«Мы в панике»: жена Бута уже неделю не может с ним связаться

Супруга отбывающего срок в тюрьме американского города Марион россиянина Виктора Бута Алла заявила, что не может связаться с мужем уже семь дней. Об этом женщина написала в соцсетях.
Мы в панике. При этом звонки разрешены три дня в неделю, — написала Алла Бут.
Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. В 2010 году бизнесмена доставили в США, где суд присяжных признал его виновным в намерении продать оружие колумбийской группировке. Россиянин отрицает вину.
По его словам, он позволил себе откровенно высказаться об отношении к политике США в Южной Америке в неподходящей компании, что и стало основанием для его ареста.
Как писал NEWS.ru, российские дипломаты перенесли посещение Бута в тюрьме из-за коронавируса.
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