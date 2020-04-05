«Мы в панике»: жена Бута уже неделю не может с ним связаться

https://static.news.ru/photo/4c74050e-7737-11ea-8fd3-fa163e074e61_660.jpg Алла Бут Фото: vk.com/alla_bout

Супруга отбывающего срок в тюрьме американского города Марион россиянина Виктора Бута Алла заявила, что не может связаться с мужем уже семь дней. Об этом женщина написала в соцсетях.

Мы в панике. При этом звонки разрешены три дня в неделю, — написала Алла Бут.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. В 2010 году бизнесмена доставили в США, где суд присяжных признал его виновным в намерении продать оружие колумбийской группировке. Россиянин отрицает вину.

По его словам, он позволил себе откровенно высказаться об отношении к политике США в Южной Америке в неподходящей компании, что и стало основанием для его ареста.

Как писал NEWS.ru, российские дипломаты перенесли посещение Бута в тюрьме из-за коронавируса.