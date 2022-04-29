«Мы уже вошли в третью мировую»: военный эксперт о ситуации на Украине Военный эксперт Сивков заявил, что Россия уже вступила в третью мировую войну

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия уже вступила в третью мировую войну, это уже можно «зафиксировать как данность», заявил в интервью NEWS.ru военный эксперт Константин Сивков. По его словам, введение польских «миротворцев» на Западную Украину подтолкнёт нацистов к более активным боевым действиям. В тот регион, который займут «миротворцы», будут в больших количествах поступать вооружения. Он также подчеркнул, что конфликт начинает расширяться в сторону сопредельных стран.

По словам Сивкова, если «миротворцы» войдут на территорию Украины, то в этот регион будут беспрепятственно поставлять различные виды оружия, включая тяжёлую технику. Он подчеркнул, что «нам придётся отвлекать значительные силы с Донбасса на то направление, чтобы эти угрозы парировать».

Вообще то, что мы сейчас видим, это эскалация ограниченной сферы вооружённой борьбы третьей мировой войны, пока ограниченной только территорией Украины, но конфликт начинает расползаться и расширяться на сопредельные страны, — сказал Сивков.

Кроме того, военный эксперт напомнил о притязаниях Китая на тайваньскую территорию, что также может послужить началом общемирового конфликта.

Стоит также отметить, что и Китай уже давно посматривает в сторону Тайваня, в общем, мы уже чётко понимаем, что вошли в третью мировую войну, это уже можно зафиксировать как данность, — подытожил эксперт.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Польша обсуждают планы о размещении «миротворческих сил» на территории Западной Украины. В пресс-бюро ведомства подчеркнули, что заявление Нарышкина основывается на данных разведки.

Ранее около 30 деятелей культуры и искусства, журналистов, музыкантов и писателей направили коллективное письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой отказаться от поставок тяжёлого вооружения на Украину. Они опасаются, что поставки оружия могут привести к общемировому военному конфликту.