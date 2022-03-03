«Мы идём за вашими капиталами»: Байден про активы российских олигархов

Американский президент Джо Байден заявил, что Министерство юстиции США создаст специальную группу для расследования деятельности российских олигархов. Он добавил, что Соединённые штаты на примере европейских партнёров предпримут все усилия для конфискации имущества россиян, нажитое неправедным путём. Президент уточнил, что речь идёт о «яхтах, роскошных квартирах и частных самолётах», сообщает ТАСС.

Сегодня я говорю «хватит» российским олигархам, которые получили миллионы долларов от властей России. Мы идём за вашими капиталами, нажитыми неправедным путём, — заявил Байден.

Он отметил, что из-за западных санкций российский фондовый рынок потерял 40% капитализации. Он также заверил американцев, что ограничительные меры и их последствия коснутся только экономики России.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России. В документе сказано, что с 2 марта 2022 года вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов, запрещён. Глава государства также поручил не распространять на Центробанк России новые ограничения на сделки с иностранными лицами и зарубежной валютой.